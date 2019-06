Acht Bibliotheken geschlossen

Während der Pfingstferien vom Dienstag, 11., bis Samstag, 22. Juni, ändern einige Bibliotheken ihre Öffnungszeiten. Das gab die Stadtverwaltung bekannt.

Komplett geschlossen: Gar nicht geöffnet sind die Biblotheken in Feudenheim, Friedrichsfeld, Herzogenried, Sandhofen, Neckarau, Seckenheim und Vogelstang. Außerdem legt die Mobile Bibliothek während der Ferien Betriebspause ein.

Neckarstadt-West: Die Filiale ist den gesamten Juni geschlossen – abgesehen von den Freitagen 7., 14. und 28. von 10 bis 12 sowie von 13 bis 17 Uhr sowie Montag, 17., von 13 bis 14 Uhr.

Käfertal: Diese Zweigstelle hat in den Ferien dienstags und freitags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 18 Uhr offen. Darüber hinaus ist sie am Montag, 17. Juni, von 14 bis 16 Uhr geöffnet, dafür aber am Montag, 24. Juni, geschlossen.

Innenstadt: Die Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 sowie die Kinder- und Jugendbibliothek samt Musikbibliothek im Dalberghaus (N 3, 4) können die kompletten Pfingstferien zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden. nat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.06.2019