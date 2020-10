Acht Fälle im Pflegeheim: Betroffene in Quarantäne

Im Richard-Böttger-Heim auf dem Lindenhof ist das Coronavirus ausgebrochen. Sieben Personen einer Wohngruppe sind positiv getestet worden, auch ein Mitarbeiter ist betroffen, er befindet sich in häuslicher Quarantäne. In Absprache mit dem Gesundheitsamt bleiben derzeit alle 23 Bewohner der Gruppe in Quarantäne in ihren Zimmern. Sie werden von Mitarbeitern betreut, die ihnen fest zugeordnet

