Acht neue Fälle am Montag

Acht neue Fälle von nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen sind dem Mannheimer Gesundheitsamt am Montag bis 16 Uhr gemeldet worden. Wie die Stadtverwaltung am Abend mitteilte, erhöht sich der Zahl der bestätigten Fälle damit auf 226. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeige nur milde Krankheitsanzeichen und könne in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Das Gesundheitsamt ermittele nun die weiteren Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen, nehme Kontakt mit diesen auf und begleite diese während der häuslichen Quarantäne. Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiteten dabei eng zusammen.

45 Personen in Mannheim sind bislang genesen, die häusliche Quarantäne konnte bei Ihnen aufgehoben werden.

In Heidelberg ist nach Angaben der Stadtverwaltung die Gesamtzahl aller bislang positiv getesteter Personen von 155 am Sonntag auf 171 am Montag gestiegen. Insgesamt befinden sich laut Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, 424 Personen in Quarantäne. Von den seit Beginn der Corona-Pandemie 171 gemeldeten Infizierten aus Heidelberg sind zwischenzeitlich schon 41 Personen wieder vollständig gesund geworden. red/cs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.03.2020