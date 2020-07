Acht Neuinfektionen auf einen Schlag

In Mannheim sind am Dienstag auf einen Schlag acht neue Corona-Infizierte registriert worden. So viele an einem Tag waren es seit Anfang Mai nicht mehr. Peter Schäfer, der Leiter des Gesundheitsamts, warnte aber am Nachmittag im Gemeinderat davor, den Anstieg überzubewerten. Bei den insgesamt 22 neuen Fällen, die es in den vergangenen zehn Tagen gegeben habe, handele es sich in 16 nur um Kontaktpersonen von bereits aktenkundigen Infizierten. So seien vier der aktuell Hinzugekommenen Familienmitglieder von jemandem, bei dem das Virus am Sonntag nachgewiesen worden sei. Infiziert habe sich jene Familie bei einem Verwandtschaftsbesuch im französischen Grenoble.

Ausreichend Tests vorhanden

„Häufig ist es so, dass man initial nicht gleich die Zusammenhänge erkennt“, sagte Schäfer über die Kontaktpersonenermittlung. So habe er vergangene Woche im Hauptausschuss von einem Neuinfizierten berichtet, bei dem noch unbekannt gewesen sei, wo und wie er sich angesteckt habe. Mittlerweile wisse man aber, dass sich jener Mann auf einer Baustelle infiziert habe. Zwei Kollegen seien ebenfalls betroffen, diese fielen aber in die Zuständigkeit anderer Gesundheitsämter.

Auch auf Nachfragen aus dem Gemeinderat machte Schäfer deutlich, dass er die Situation nach wie vor für gut beherrschbar hält. Testkapazitäten für Urlaubsrückkehrer seien ausreichend verfügbar. sma

