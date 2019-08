ADFC codiert Fahrräder

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) lädt zu einer weiteren Fahrradcodierung ein: Diesmal findet die Aktion am heutigen Mittwoch bei Fahrrad-Kästle in Feudenheim statt. Durch diese Maßnahme, so teilt der ADFC mit, werden Fahrraddiebstähle und der Weiterverkauf von Rädern erschwert. Werden gestohlene Fahrräder gefunden, die codiert sind, können sie leichter dem Besitzer zugeordnet werden. Polizei und Fundbüro erkennen anhand eines Codes sofort, wer der Eigentümer ist. Eine Anmeldung für die Aktion, die zwischen 16 und 18 Uhr stattfindet, ist bis während der Veranstaltung möglich. Wer teilnehmen möchte, sollte einen Personalausweis und den Kaufbeleg des Fahrrads mitbringen. cari

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019