ADFC für Kompromiss in der Au

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) unterstützt beim geplanten Radschnellweg durch die Feudenheimer Au den Kompromissvorschlag des Bezirksbeirats Feudenheim. Darauf weist Gerd Hüttmann, Sprecher des Kreisverbands, in einer Mitteilung hin. Der Radschnellweg stehe „der Zielsetzung Umweltschutz nicht entgegen“, so die Mitteilung.

Auch würden geschützte Orchideen wegen des Radwegebaus „nicht ausgerottet“. Selbst bei der wegen des Wegfalls von Kleingärten umstrittenen, vom Gemeinderat beschlossenen „Buga-Trasse“ mit geplanter Rampe zum Aubuckel hätten lediglich etwa ein Siebtel der gezählten Pflanzen umgesetzt werden müssen. Ebenso wenig werde die Au durch die Pläne „zerstört“, so Hüttmann.

Der geplante Schnellweg werde aber dazu beitragen, die Zahl von Radfahrenden zwischen Innenstadt und dem Mannheimer Nordosten zu steigern und damit den Kraftfahrzeugverkehr zu verringern. „Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Verkehrswende und zum Klimaschutz“, so der ADFC. Der Trassenvorschlag des Bezirksbeirats bringe nach Einschätzung des ADFC eine zur „Buga-Trasse“ vergleichbare Qualität, wenn die Straße „In der Au“ autofrei wird.

Petitionsvorschlag „Flickwerk“

Die in einer Petition gegen den Bau des Radschnellwegs (wir berichteten) vorgeschlagene Trassenführung außerhalb der Feudenheimer Au führe „die Idee eines Radschnellwegs ad absurdum“ und zeige, „woran die Radverkehrsförderung überall krankt“: Der Radverkehr bekomme lediglich Flickwerk. „Da, wo gerade noch ein Stückchen Platz ist, steckt man die Radfahrenden hin“, heißt es in der Mitteilung. Hüttmann: „Priorität für den Radverkehr sieht anders aus.“

Wenn der Anteil an Radfahrten im Mannheimer Alltag deutlich gesteigert werden soll, bestehe im Nordosten der Stadt Bedarf an einer „komfortablen, alltagstauglichen und möglichst störungsfreien Radverbindung“ zwischen Innenstadt und den Stadtteilen Vogelstang, Käfertal, Rott und Wallstadt. Zudem würde die Trasse an den geplanten Radschnellweg Rhein/Neckar-Darmstadt anschließen. lang

