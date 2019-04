ADFC-Radmarkt zieht um

Der vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) veranstaltete Radmarkt verabschiedet sich von seinem alten Standort am Hauptbahnhof. Am Samstag, 13. April, findet die 55. Auflage von 10 bis 13 Uhr erstmals auf dem Alten Meßplatz in der Neckarstadt statt. Ehrenamtliche ADFC-Aktive bieten dann zusätzlich eine kostenpflichtige Fahrrad-Codierung an. Ein Personalausweis und ein Kaufbeleg mit Rahmennummer sind dafür erforderlich. Außerdem steht der Club für Fragen zur Verfügung. Derzeit finden in Mannheim drei Gebrauchtradmärkte im Jahr statt. Privatpersonen können dort Fahrräder erwerben oder auch ein altes Rad verkaufen (bei erfolgtem Verkauf zahlt der Käufer eine Provision von 3 Euro). jeb

