Adler verlängern Verträge mit Manager Alavaara, Cheftrainer Gross und Assistenztrainer Pellegrims

Mannheim.Die Adler Mannheim setzen ein wichtiges Zeichen für die Zukunft. Der siebenfache Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat die Verträge mit Sportmanager Jan-Axel Alavaara und dem Trainergespann Pavel Gross und Mike Pellegrims um drei weitere Jahre bis 2024 verlängert.

„Wir hatten zu Beginn der Zusammenarbeit mit Pavel, Mike und Axel einen Neuanfang ausgerufen. Wir wollten uns einem breiteren Spielermarkt öffnen, vermehrt auf den eigenen Nachwuchs bauen, Spieler entwickeln und weiterentwickeln, Prozesse weiter professionalisieren und nicht zuletzt ein nachhaltig hohes Leistungsniveau etablieren“, erinnert Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp in einer Pressemitteilung an die während der Saison 2017/18 begonnenen Umstrukturierungen.

Mit dem Titelgewinn 2019, einem zweiten Platz nach der Hauptrunde in der abgebrochenen Saison 2020 sowie einem vielversprechenden Start in die Corona-Spielzeit 2020/21 sei es auf Anhieb gelungen, sportliche Erfolge zu feiern. "Mit Moritz Seider, Tim Stützle und aktuell Florian Elias haben jüngst drei ehemalige Jungadler national und international für Aufsehen gesorgt, mit Joonas Lehtivuori und Tommi Huhtala fanden 2018 erstmals zwei Finnen zu den Adlern", teilte Hopp mit. Zudem griffen die Rädchen im sportlichen Bereich zwischen dem Management, den Trainern und der Organisation der Jungadler reibungslos ineinander, wovon der gesamte Club profitiere. "Vor diesem Hintergrund kann man durchaus davon sprechen, dass wir uns auf einem guten Weg befinden und wir uns den ausgegebenen Zielen langfristig verpflichtet fühlen. Wir haben in der Zukunft noch einiges vor“, zieht der Clubchef ein positives Zwischenfazit.

Einbeziehung der Jungadler im Fokus

Sportmanager Alavaara habe den Anspruch, jedes Jahr ein Team zusammenzustellen, das um den Titel

mitspielen kann. Künftig wolle er den eigenen Nachwuchs noch stärker einbeziehen.

"Wir haben bereits ein gutes Team zusammen, gleichzeitig aber auch noch viel vor", teilt Pavel Gross mit. "Mit Blick auf die ersten drei Jahre muss ich sagen, dass wir leider nur eine reguläre Saison mit den Adlern hatten. An diese wollen wir aber anknüpfen und uns stetig verbessern.“

Für Mike Pellegrims sei Mannheim zu einer zweiten Heimat geworden. "Daher ist es für meine Familie und mich etwas ganz Besonderes, weiterhin hier leben zu können. Wir haben vor zweieinhalb Jahren eine Reise begonnen, die noch lange nicht beendet ist. Für uns geht es nun darum, den nächsten Schritt zu machen und das auszubauen, was wir angestoßen haben.“ Sowohl Alavaara als auch Gross und Pellegrims begannen ihre Tätigkeit für die Adler im Sommer 2018.

