Adventskalender auf dem Markt

In vielen Geschäften sind sie ausverkauft – aber es gibt noch Exemplare: Am Samstag, 28. November, verkaufen Mitglieder vom Lions-Club Mannheim-Rosengarten auf dem Wochenmarkt in G 1 ihren Benefiz-Adventskalender mit dem Wasserturm auf dem Titelblatt. Er koset 5 Euro, die an Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche gehen. „Wir stellen die Projekte auf dem Marktplatz auch vor und erläutern sie“, so Sigi Fournes von den Lions. Clubmitglied Hans-Peter Restle hat dazu einen coronagereechten Verkaufsstand gebaut. Hinter den 24 Türchen des Kalenders stecken Einkaufs- und Verzehrgutscheine im Gesamtwert von über 17 000 Euro. Wer den Adventskalender kauft, hat vom 1. bis zum 24. Dezember die Chance, einen der Preise zu gewinnen. Auf jedem Kalender ist eine Gewinnnummer aufgedruckt. Täglich werden die Zahlen der Kalender, deren Besitzer sich auf einen Preis freuen dürfen, beim Horoskop im „MM“ veröffentlicht.

