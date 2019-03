Ältestenrat soll weiteres Vorgehen klären

Im Fall des Verkaufs von zwei Grundstücken durch die Tom Bock Gruppe auf dem Turley-Gelände gibt es für viele Stadträte noch offene Fragen. Wie diese beantwortet werden sollen, damit setzt sich der Ältestenrat des Gemeinderats auseinander. Dieses Teil-Gremium des Stadtparlaments tagt das nächste Mal am 9. April – vor der Sitzung des gesamten Gemeinderats. Stadtsprecher Ralf Walther betonte auf Anfrage, man wolle jedoch bereits die bis dahin verbleibende Zeit „nutzen, um Fragen zu beantworten und Zusammenhänge darzustellen“.

Die Zusammensetzung des Ältestenrates ist in Paragraf 12 der Geschäftsordnung des Gemeinderats geregelt. Jede Fraktion und Gruppierung, die im Gemeinderat mit mindestens zwei Stadträten sitzt, hat darin einen Vertreter, die großen Fraktionen CDU und SPD zwei. Für die SPD sind Reinhold Götz und Ralf Eisenhauer in dem Gremium, für die CDU Claudius Kranz und Konrad Schlichter. Die anderen Fraktionen und Gruppierungen vertreten Dirk Grunert (Grüne), Achim Weizel (Freie Wähler/Mannheimer Liste), Eberhard Will (Bürgerfraktion), Volker Beisel (FDP), Thomas Trüper (Linke) und Helmut Lambert (Mittelstand für Mannheim). Vorsitzender ist Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD).

Das Gremium, das nicht-öffentlich tagt, berät laut Geschäftsordnung das Stadtoberhaupt „in Fragen der Tagesordnung und des Gangs der Verhandlungen des Gemeinderats“. Der Oberbürgermeister beruft den Ältestenrat bei Bedarf ein – er muss es tun, wenn ein Drittel seiner Mitglieder dies wünscht.

Die Tom Bock Gruppe hatte die beiden Baufelder IV und V vergangenes Jahr für 36 Millionen Euro mehrheitlich an die Gründer des Sportwettenanbieters Tipico verkauft. Die Gruppe hatte die Grundstücke 2012 und 2015 insgesamt für ein Sechstel des Preises von der städtischen Projektentwicklungsgesellschaft MWSP erworben. Die ist seit Bekanntwerden des Wiederverkaufs zum sechsfachen Preis mit der Frage konfrontiert, warum sie mit Hilfe einer sogenannten Aufpreis- oder Wertschöpfungsklausel nicht vertraglich fixiert hat, bei einem Weiterverkauf an Gewinnen beteiligt zu werden.

Forderung nach Akteneinsicht

Die Freien Wähler/Mannheimer Liste (ML) und die Bürgerfraktion hatten zur Sitzung des Gemeinderats vergangene Woche entsprechende Anträge gestellt, die offene Fragen rund um das Grundstücksgeschäft klären sollen. Sie forderten dazu einen Gemeinderatsausschuss zur Akteneinsicht. Für dessen Einberufung ist ein Viertel der Stimmen des Gemeinderats nötig, also zwölf. Der Ausschuss soll laut ML unter anderem prüfen, „weshalb der spekulative Weiterverkauf der Grundstücksflächen vertraglich nicht verhindert wurde“ – und ob auch andere Grundstücke auf Konversionsflächen in „vertraglich ungesicherter“ Form „bezüglich spekulativer Weiterveräußerung“ verkauft worden seien.

Die Bürgerfraktion will unter anderem wissen, „welche vertraglichen Vorkehrungen in diesem und in anderen Fällen durch die MWSP getroffen wurden, um die vollständige Privatisierung von Planungsgewinnen durch den Weiterverkauf unbebauter Grundstücke oder Grundstücksanteile zu verhindern“. Die Grünen forderten zwar nicht explizit einen Akteneinsichtsausschuss, stellten in einem Antrag aber ebenfalls zahlreiche Fragen und verlangten, dass die Stadt „neue vertragliche Regelungen für Grundstücksverkäufe zur Absicherung von Gemeingütern“ erarbeitet.

Oberbürgermeister Peter Kurz hatte in einer Erklärung vor der Gemeinderatssitzung ausführlich Stellung genommen (wir berichteten). Er sagte darin auch, dass die in den Anträgen gestellten Fragen nicht in einem Akteneinsichtsausschuss beantwortet werden könnten, „weil es im Wesentlichen um Fragen geht, die die MWSP und ihre Gremien und nicht die Stadt Mannheim und die Kompetenz des Gemeinderats betreffen“. Über die Frage, so der OB, „wie wir die Beantwortung vernünftig, rechtssicher und zur Zufriedenheit aller organisieren, wollen wir im Ältestenrat sprechen“. Die ML nahm „die Nichtzuständigkeit des Gemeinderats“ in dieser Sache „mit großem Erstaunen und Verwunderung“ zunächst zur Kenntnis, wie sie als Reaktion darauf erklärte.

Stadtsprecher Ralf Walther erläuterte dazu, der Akteneinsichtsauschuss könne „nach dem Gesetz nur die bei der Verwaltung vorhandenen Akten (der Gemeinde) einsehen“. Hierzu zählten nicht die Akten der MWSP, so Walther. Diese werde „über einen genau deshalb mit gemeinderätlichen Mitgliedern besetzten Aufsichtsrat der Gesellschaft kontrolliert“.

