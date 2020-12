Änderung der Termine

Wegen der anstehenden Feiertage ergeben sich laut einer Mitteilung der Stadt folgende Änderungen bei der Abfallentsorgung Restmüll/Papier (Haushalte mit wöchentlicher Restmüll-Leerung): Der ursprüngliche Termin am Donnerstag, 31. Dezember, wird verschoben auf Mittwoch, 30. Dezember. Der Termin am Freitag, 1. Januar, rückt nun auf Samstag, 2. Januar. Der Termin am Mittwoch, 6. Januar, wird verschoben auf Donnerstag, 7. Januar. Der Termin am Donnerstag, 7. Januar, fällt nun auf Freitag, 8. Januar, und der Termin am Freitag, 8. Januar, rückt auf Samstag, 9. Januar.

Zu beachten ist laut Stadt außerdem, dass in Gebieten mit 14-täglicher Restmüllabfuhr die Verschiebung bereits bei der Planung berücksichtigt worden sei. Dies gilt auch für die Leerung der Bio- sowie der Wertstofftonne. Ein Blick in den Abfallkalender sei deshalb ratsam, um Abweichungen vom regulären Termin entnehmen zu können. Die Behälterstandplätze müssen ungehindert zugänglich sein. Sollten oben genannte Termine aus unvorhergesehenen Gründen nicht eingehalten werden können, wird der Abfall an darauf folgenden Tagen entsorgt. Alle nicht genannten Abfuhrtage bleiben unverändert. red/scho

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.12.2020