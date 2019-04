Ärger über fehlende Klingeln

Die alten Kasernengebäude, der große Platz in der Mitte, und das alles stadtnah – für Carmen Göth ist das Turley-Areal „ein tolles Gelände“. Sie hat sich in einem der Gebäude der Tom Bock Group (TBG) eine Wohnung gekauft, im Oktober ist sie eingezogen. Es habe zwar Verzögerungen bei der Übergabe gegeben, sagt Göth. Aber das könne beim Bauen ja vorkommen. Klingel und Gegensprechanlage habe sie seit Januar übrigens auch.

Fehlende Klingeln – darüber wird bisweilen geklagt, wenn man sich auf dem Gelände zur Bauentwicklung umhört. Manche Bewohner warten schon sehr lange auf die Installation. Auch darüber hinaus stehen kleinere Arbeiten noch aus, wie der Besuch in einem der Häuser zeigt: Hier fehlen Abdeckungen auf Schaltern, da ist eine Wandnische nicht fertig, an manchen Treppenstufen fehlt das Holz. Manche Mieter seien deswegen ausgezogen, ist zu hören. Er habe seit rund zwei Jahren keine Klingel, sagt ein Mieter. „Das nervt ein bisschen.“ Sein Name soll nicht im Bericht auftauchen. Auch die Tiefgarage unter dem Appellplatz müsse die TBG endlich bauen, findet er. Eine Anfrage dieser Zeitung bei der TBG, wann Arbeiten wie die Klingelinstallationen erledigt würden und die Garage gebaut werde, bleibt unbeantwortet. Trotz der Schwierigkeiten lobt der Mieter den Investor. Die TBG sei „sehr kreativ und versucht, sehr hochwertig die alte Gebäudesubstanz zu erhalten“. Das Gelände sei „eine traumhafte Wohn- und Arbeitsgegend“.

Warten auf das Bürgerhaus

Auf einer Bank am Turley-Platz sitzt eine Frau und liest. Sie wohnt in einem der gemeinschaftlichen Wohnprojekte. „Es geht voran auf Turley“, sagt sie. „Aber langsam.“ Auch sie ärgert sich über die fehlende Tiefgarage. Trotzdem bewertet sie die grundsätzliche Entwicklung positiv. „Es ist toll, dass man diesen Altbestand erhalten hat, weil es architektonisch einfach was Schönes ist.“ Dennoch ist ihr das Quartier insgesamt „zu luxuriös“. Auch für die neuen Reihenhäuser von „Home Run“ im nördlichen Turley-Bereich würden hohe Preise aufgerufen.

Bei einem dieser kubusartigen Häuser öffnet ein Familienvater die Tür. „Alles in allem wohnen wir sehr gerne hier, wir haben eine super Nachbarschaft“, sagt er. Ihm gefalle die Durchmischung mit Behinderteneinrichtung, Betreutem Wohnen und gemeinschaftlichen Projekten. Er hofft, dass beim Casino auf Turley etwas vorangeht, das die MWSP zu einem Bürgerhaus umbauen will. „Das wäre auch für uns ein Anlaufpunkt.“ Das fände auch Carmen Göth gut. „Mir ist es wichtig, dass wir hier eine Gemeinschaft gestalten.“

