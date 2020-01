Ärger über fehlende Straßen

Der neue Stadtteil Franklin ist an vielen Stellen noch eine große Baustelle. Das sorgt bisweilen für Ärger bei denen, die jetzt schon dort wohnen.

„Die Grundstücke wurden viel zu früh vermarktet“, schimpft einer der neuen Bewohner im Teilbereich-Sullivan, der seinen Namen nicht in den Medien lesen will. Man hätte erst alle Straßen bauen müssen – aktuell gebe es nur Schotterpisten. Post und Müllabfuhr könnten deshalb nicht direkt ans Haus kommen, er selbst könne weder Hofeinfahrt noch Garten anlegen. Und Internet habe er auch nicht. Eine Bewohnerin von Franklin-Mitte klagt über fehlende Gehwege, Schlaglöcher und eine nicht vorhandene oder defekte Straßenbeleuchtung.

Laura Todaro von der städtischen Projektentwicklungsgesellschaft MWSP betont, ihr Unternehmen helfe, wo es könne. So wolle man etwa provisorische Sammelplätze einrichten, die von Post und Müllabfuhr anfahrbar seien. Was die Internetverbindung angehe, sei man auch von den jeweiligen Anbietern abhängig. Anders als bei gewöhnlichen Neubaugebieten sei der MWSP bei Franklin an einer schnellen Entwicklung gelegen, so Todaro. Eine rasche Übergabe der Baugrundstücke sei auch im Interesse der Bauherren gewesen. imo

