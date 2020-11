Ärger um neue Pläne für Grünhof

Zur Protestkundgebung gegen neue Pläne der Stadt, einen Grünhof auf dem ehemaligen Spinelli-Gelände zu bauen, ruft die Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Feudenheim“ auf. Wie Heike Reiser von der BI auf Nachfrage bestätigte, ist eine Protestkundgebung vor dem Spinelli-Haupteingang am Aubuckel am Sonntag, 29. November, Beginn 14.30 Uhr, von der Stadt unter Corona-Auflagen genehmigt worden. Die Teilnehmer müssen demnach Mund-Nasenschutz tragen und 1,5 Meter Abstand voneinander halten. Die Demo soll bis gegen 15.30 Uhr andauern.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass – entgegen anderslautenden Ankündigungen der Stadtverwaltung – eine Beschlussvorlage zum Bau eines neuen großen Betriebshofes („Grünhof“) für mehrere städtische Dienststellen bereits am Dienstag, 1. Dezember, zunächst im nichtöffentlichen Teil des Betriebsausschusses des Gemeinderats und in den Wochen darauf im Hauptausschuss und im Plenum des Gemeinderats beschlossen werden sollen.

Das Vorgehen der Stadt sorgt bei der Bürgerinitiative für große Verärgerung. Reiser: „Uns war versprochen worden, dass die Pläne überarbeitet und verbessert werden.“ Nach ihrer Einschätzung handele es sich bei der jetzt eingebrachten Vorlage der scheidenden Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala „lediglich um die alten Pläne.“ Der knapp 34 Millionen Euro teure Grünhof solle demnach ab 2024 in Feudenheim gebaut werden.

Info: Die Vorlage im Bürgerinformationssystem: www.cutt.ly/QhgzIhz

