Ärztin klärt auf

Gerade in der kalten Jahreszeit kommen Lungenerkrankungen gehäuft vor. Bakterien, Viren, Pilze und auch giftige Umweltstoffe können zu krankhaften Veränderungen der Lunge führen. Welche Beschwerden und Symptome deuten auf Lungenerkrankungen hin? Ab wann ist eine Lungenentzündung lebensbedrohlich? Welche Behandlungsmöglichkeiten, rehabilitative Maßnahmen, oder Atem- und Entspannungstechniken können die Lungenfunktion verbessern? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich Christine Trainer, Fachärztin für Innere Medizin, am Mittwoch, 18. Dezember, von 18 bis 20 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Teezeiten“ des Gesundheitstreffpunkts Mannheim. Der Veranstaltungsort ist in der Melchiorstraße 12-14 in der Neckarstadt-Ost.

„Teezeiten“ befasst sich mit Fragen der Gesundheitsversorgung und Vorsorge. Mittels Schulungen sollen das Gesundheitswesen kostenlos erklärt und Wege zur Selbsthilfe eröffnet werden. soph

