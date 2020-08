AfD erhebt Vorwürfe gegen Mannheimer OB Peter Kurz

Mannheim.Nach Angaben des SWR wirft die AfD-Landeschefin Alice Weidel Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz Schikane vor. Der genaue Vorwurf der AfD: Kurz habe im Herbst geplante AfD-Parteitage auf dem Maimarktgelände verhindert, heißt es in einem SWR-Bericht von Freitag. Die Stadt Mannheim hat die Vorwürfe gegenüber dem Sender zurückgewiesen.

Es habe nur ein Informationsgespräch zwischen Stadtverwaltung und Betreiber gegeben. Man sei dabei nur darüber informiert worden, dass die AfD ihre Parteitage in Mannheim stattfinden lassen wolle. Jedoch sei man „in keiner Form am Betrieb der Hallen beteiligt“, heißt es in dem Bericht.

Zwei Landesparteitage der AfD sollen Ende September auf dem Gelände stattfinden. Die Betreibergesellschaft des Maimarkts gab gegen über dem SWR an, dass keine der beiden Veranstaltungen eingeplant sei und daher kein Vertrag vorliegen würde.

Von Seiten des AfD-Landesvorstandssprecher Markus Frohnmaier war nach SWR-Angaben wegen der Absage von Einmischung in die Vertragsverhandlungen die Rede, die Landesparteichefin der AfD, Alice Weidel, sprach im Zusammenhang mit der Absage von politischer Willkür.