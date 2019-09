AfD gründet zweiten Ortsverein

Die AfD hat im Mannheimer Süden ihren zweiten Ortsverein in dieser Stadt gegründet. Wie die Partei am Dienstag mitteilte, hat er bisher 61 Mitglieder. Den einstimmig gewählten Vorstand führt eine Doppelspitze aus dem früheren Kreisvorsitzenden Robert Schmidt und Anne Samland, die bei der Kommunal auf Listenplatz 5 den Einzug in den Gemeinderat verpasst hatte. Stellvertreter ist der Neckarauer André C. Lamb, Kassenwart der Seckenheimer Horst Helmle.

Treffen zwei Mal im Monat

Der Ortsverein Süd soll die Stadtteile Neckarau, Lindenhof, Rheinau, Seckenheim und Friedrichsfeld umfassen. Im Januar hatte die AfD bereits im Norden einen Ortsverein gegründet, der für Sandhofen, Blumenau, Waldhof, Luzenberg, Kirschgartshausen, Scharhof, Gartenstadt, Käfertal und Vogelstang zuständig ist. Die Mitgliederzahl wird mit aktuell 67 beziffert. Vorsitzender ist der Schönauer Peter Liebenow. Im November will die Mannheimer AfD einen dritten Ortsverein in der Stadtmitte gründen.

Die Ortsvereine der AfD treffen sich nach Angaben der Partei an jedem zweiten Montag (Süden) beziehungsweise Donnerstag (Norden) in unterschiedlichen Stadtteilen und Lokalitäten. sma

