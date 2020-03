AfD Mannheim: Schmidt und Koch sollen bei Landtagswahl antreten

Der AfD-Kreisvorstand hat seine Kandidaten für die Landtagswahl in einem Jahr vorgeschlagen. Sprecher Robert Schmidt (oberes Bild) soll im Mannheimer Norden antreten, im Süden der Rheinauer Bezirksbeirat Heinrich Koch (unteres Bild). Als Ersatzmänner stehen in den beiden Wahlkreisen die Stadträte Rüdiger Ernst (Norden), neben Schmidt an der Spitze des Kreisverbands, sowie Jörg Finkler (Süden) bereit. Gewählt werden die Landtagskandidaten von einer Mitgliederversammlung am Samstag im Feudenheimer Schützenhaus. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 11 Uhr.

Klos hält sich noch bedeckt

Rüdiger Klos, der aktuell für die Mannheimer AfD im Landtag sitzt, ließ auf Anfrage offen, ob er erneut antreten will. Er kündigte eine Stellungnahme noch vor der Mitgliederversammlung an. Der Abgeordnete ist mit dem Kreisvorstand zerstritten. Als er sich im vergangenen Jahr vor der Basis als Spitzenkandidat bei der Kommunalwahl bewarb, erhielt er nur acht von 58 Stimmen. Nominiert wurde mit 40 Stimmen Ernst.

Bei der Landtagswahl 2016, die ganz im Zeichen der Flüchtlingskrise stand, holte Klos mit 23 Prozent das Direktmandat im Norden der Stadt. Schmidt wurde mit 14,4 Prozent Vierter im Süden. Dort kam Koch, der für die damalige AfD-Absplitterung Alfa antrat, auf 1,5 Prozent. sma (Bilder: Markus Prosswitz/Thomas Tröster)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020