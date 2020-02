AfD: Samland im Vorstand

Dem neuen Landesvorstand der AfD gehört auch eine Mannheimerin an. Wie der Kreisverband am Montag mitteilte, wurde Anne Charlotte Samland (Bild) am Wochenende in Böblingen zur Beisitzerin gewählt. Sie habe sich in einer Kampfabstimmung mit 56,8 zu 42,2 Prozent gegen den Reutlinger Kreisvorsitzenden Hansjörg Schrade durchgesetzt. Insgesamt hat die Führungsriege um die neue AfD-Landeschefin Alice Weidel zwölf Mitglieder.

Der Mannheimer Kreisverband reiste laut eigenen Angaben mit einer knapp 50-köpfigen Delegation nach Böblingen. Der Landesparteitag stand allen in der AfD offen. Es kamen mehr als 1000 Teilnehmer zu der Versammlung.

Samland ist zweifache Mutter und studierte Mediatorin. Gemeinsam mit dem AfD-Kreisvorsitzenden Robert Schmidt führt sie den Ortsverein Mannheim Süd. Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr kandidierte sie auf Listenplatz 5, bekam für ihre Partei aber nur die elftmeisten Stimmen. sma (Bild: Mack)

