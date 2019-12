AfD-Stadtrat Huchthausen verlässt Mannheimer Gemeinderat

Rund ein halbes Jahr nach der Kommunalwahl bahnt sich der erste Wechsel im Gemeinderat an. Rainer Huchthausen von der AfD hat beantragt, ihn von seinem Mandat zu entbinden. Ihn soll - als erster Nachrücker auf der Wahlliste der Partei - der Kreisvorsitzende Rüdiger Ernst ersetzen.

Die AfD bestätigte am Mittwoch den beabsichtigten Wechsel. Näher darüber informieren will sie aber erst am

...