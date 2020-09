AfD-Versammlung mit 80 Teilnehmern

Mit Plakaten und Sprechchören haben am Freitagabend zahlreiche Menschen friedlich gegen eine AfD-Veranstaltung in der Feudenheimer Kulturhalle demonstriert. Die AfD-Landesgruppe Baden-Württemberg im Bundestag hatte nach eigenen Angaben in Feudenheim die Themen „Innere Sicherheit, Zukunftsperspektiven, Klimahysterie und Arbeitsplätze“ auf der Agenda. Laut Polizei blieb der Abend mit der Co-Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion und baden-württembergischen Landeschefin Alice Weidel zunächst ohne Zwischenfälle.

„Rahmenprogramm“

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, durften aus Gründen des Infektionsschutzes 80 Zuhörer der AfD in die Kulturhalle. An den Protesten dagegen beteiligten sich demnach etwa 130 Menschen. Als „Rahmenprogramm für eine Veranstaltung der AfD“ hatte der SPD-Landtagsabgeordnete und Mannheimer SPD-Kreisvorsitzende Stefan Fulst-Blei zum Zeitzeugengespräch mit Karla Spagerer in der Nähe der Kulturhalle Feudenheim eingeladen.

Die 91 Jahre alte Frau schilderte auf der Wiese neben der Kulturhalle ihre Erlebnisse während der Nazi-Zeit in Mannheim. Spagerer warf der AfD vor, die Partei trage zur Spaltung der Gesellschaft bei, indem sie gegen Minderheiten hetze. Mit einem Befürworter dieser Politik wolle sie sich nicht unterhalten, „das würde mich emotional zu sehr mitnehmen“..

Der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei und weitere Demonstranten nahe der Halle warfen der Partei vor, sie betreibe Hetze und instrumentalisiere Ängste der Menschen für ihre politischen Zwecke. Selbst vermeintlich gemäßigte AfD-Leute hätten teilweise Vorstellungen, die mit demokratischen Grundwerten nicht vereinbar seien, sagte Fulst-Blei. Die Einschätzung habe er als Abgeordneter des Stuttgarter Landtags gewonnen.

Laut einer Mitteilung des Mannheimer AfD-Sprechers Robert Schmidt wurde die Veranstaltung auch im Internet übertragen. Nach seiner Auffassung werde die „parlamentarische Arbeit der AfD-Fraktionen in den Mainstreammedien ignoriert, boykottiert und totgeschwiegen.“ Kritik formulierte Schmidt zudem an der Gegenveranstaltung. Er habe kein Verständnis dafür, dass Fulst-Blei ein Zeitzeugengespräch mit Opfern des Dritten Reichs „für SPD-Propaganda missbrauchte“.

Durch Wahl von Ort und Zeit wolle er einen, so Schmidt wörtlich, „falschen Eindruck (Zusammenhang?)“, erwecken und „die Menschen manipulieren“. Das sei „höchst unanständig“ und habe mit „fairen politischen Umgang miteinander nichts zu tun“, sieht Schmidt seine Partei als Opfer: „Die AfD hat ebenso wenig mit den Greultaten der Nazis zu tun wie die SPD mit den Mauertoten und der Unterdrückung im Namen des Sozialismus der ehemaligen DDR.“ (mit lang)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.09.2020