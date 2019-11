AfD zum „Klima der Vernunft“

Die baden-württembergische Landesgruppe der AfD-Bundestagsfraktion lädt an diesem Donnerstag zu einer öffentlichen Veranstaltung ins Feudenheimer Schützenhaus ein. Beginn ist um 19 Uhr. Der Vortragsabend steht unter dem Motto „Klima der Vernunft“. In der Einladung werden „fatale Weichenstellungen“ der großen Koalition beklagt. „Statt die Probleme anzupacken, rennt die Regierung in ihrer Klimahysterie einem 16-jährigen Schulmädchen hinterher“, heißt es in Anspielung auf Umweltaktivistin Greta Thunberg. Allein die AfD halte da dagegen. Dazu wollen die Abgeordneten Marc Bernhard, Karsten Hilse und Lothar Maier über ihre Tätigkeit im Berliner Parlament berichten. sma

