Afrikaepertin Isabelle Uhe: Pandemie verstärkt Leid der Ärmsten der Armen

Auch Afrika leidet unter der Corona-Pandemie, 2,4 Millionen Menschen haben sich infiziert, 56.000 sind an Covid-19 gestorben, davon die Hälfte allein in Südafrika, das am schwersten getroffen wurde. Doch die Coronakrise ist den Ländern des südlichen Afrika nicht die einzige Krise; viele Menschen litten schon vorher: an Ernteausfällen, Überschwemmungen, Heuschreckenplagen, mangelnder Gesundheitsvorsorge, kriegerischen Auseinandersetzungen. „Dann kam Corona, und tatsächlich hat das alles noch einmal verstärkt“, berichtet Isabelle Uhe von der Hilfsorganisation Brot für die Welt. Uhe ist für das Hilfswerk der evangelischen Landeskirchen Projektkommunikatorin Afrika und steht mit Partnerorganisationen in verschiedenen Ländern des Kontinents in Kontakt. Die Unterbrechung der internationalen Lieferketten habe beispielsweise dazu geführt, dass Medikamente gegen Malaria und Moskitonetze nicht mehr ausgeliefert werden konnten. Die Hoffnung, die tödliche Fieberkrankheit zu besiegen, die jedes Jahr hunderttausende Tote in Afrika fordert, rücke damit in weite Ferne.

Daneben hätten Menschen ihre Jobs verloren, darunter viele Kleinhändler. Weil die Märkte in den Städten geschlossen worden seien, hätten sie versucht, nachts ihre Produkte loszuwerden, was mit teils großer Brutalität unterbunden worden sei. „Es gab in den Tageszeitungen schreckliche Bilder“, sagt Uhe. Überhaupt hätten eine Reihe von Ländern unter dem Vorwand der Corona-Bekämpfung die Repressalien gegen die Bevölkerung erhöht. „Auch unsere Partnerorganisationen berichten, dass sie zunehmend unter Beobachtung stehen.“ Das erschwere die Hilfen vor Ort. Mancherorts werde die Corona-Pandemie auch komplett verschwiegen. In Tansania beispielsweise erkläre der Präsident, dass es das in seinem Land nicht gebe. Für besonders gefährdet hält Uhe junge Mädchen. „Viele werden aus der Krise als Mutter hervorgehen.“ Eine Zukunft sieht die Afrikaexpertin für diese Frauen nicht. Es sei unwahrscheinlich, dass sie an die Schulen zurückkehren könnten, die ohnehin in vielen Ländern seit Monaten geschlossen wären. Stattdessen würden sie entweder zu Hause versteckt oder als Minderjährige verheiratet.

„Auch wenn das den verschiedenen Realitäten in den afrikanischen Ländern nicht gerecht wird, immer nur von dem Krisenkontinent zu sprechen, muss man gerade in diesem Jahr die Augen aufmachen, was die Probleme in den sehr vielen Regionen angeht.“ Mit Blick auf die Weihnachtsgottesdienste, die in diesem Jahr nur sehr begrenzt stattfinden könnten, unterstrich Uhe dann auch, dass für Hilfsorganisationen wie Brot für die Welt damit die wichtigste Kollekte des Jahres entfalle. „Wir blicken mit großer Sorge auf die Weihnachtszeit.“ Zugleich betonte sie, dass die Spendenbereitschaft – trotz oder gerade wegen der Pandemie – groß gewesen sei: „Wir sind überwältigt von der Solidarität.“

