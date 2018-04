Agentur: „beste Aussichten“

Anzeige

Im April waren 8409 Mannheimer offiziell als arbeitslos gemeldet – das ist eine leichte Zunahme im Vergleich zum März. Die Zahl stieg um 122 an, in der Quote spiegelt sich das in einer Stelle hinter dem Komma wider: Sie stieg von 5,0 auf nun 5,1 Prozent. Allerdings verweist die Arbeitsagentur darauf, dass der Vergleich mit dem Vorjahr deutlich wichtiger sei, da jeder Monat bestimmte Eigenschaften auf dem Arbeitsmarkt habe. Und im Vergleich zum April 2017 sieht das laufende Jahr in Mannheim weiter positiv aus.

Denn vor einem Jahr waren noch 667 Menschen mehr als arbeitssuchend gemeldet, das ergeben die neuesten Zahlen der Agentur. Die dortigen Experten stellen bereits seit Februar eine „anhaltend steigende Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften“ fest, heißt es in einer Mitteilung von gestern. „Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin in einer guten Verfassung und bietet nach wie vor beste Aussicht auf Beschäftigung.“

Fachkräfte und Helfer gesucht

Im April meldeten sich nach Agenturangaben 851 zuvor erwerbstätige Personen arbeitslos. Das sind 19 Personen weniger als im März. 697 Personen nahmen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf. „Bei den gemeldeten Arbeitsstellen erleben wir gegenüber März einen Zuwachs um 81 Stellen. Aktuell sind der Agentur für Arbeit Mannheim 3310 Arbeitsstellen zur Besetzung gemeldet“, heißt es weiter. Damit liegt der Bestand der als offen bei der Agentur gemeldeten Stellen über dem Niveau des Vorjahres.