Agentur warnt vor gefälschter E-Mail

Die Bundesagentur für Arbeit warnt vor betrügerischen E-Mails, die derzeit im Umlauf sind. Zum Beispiel unter der Mailadresse kurzarbeitergeld@arbeitsagentur-service.de würden sie an Arbeitgeber und Unternehmen bundesweit versandt, um so an persönliche Kundendaten zu gelangen. So würden konkrete Angaben zur Person, zum Unternehmen und zu den Beschäftigten verlangt, um Kurzarbeitergeld zu erhalten. Die Bundesagentur weist darauf hin, dass sie nicht der Absender ist. Arbeitgeber sollten die Mail umgehend löschen. Zur Beantragung von Kurzarbeitergeld erhalten sie telefonisch unter der zentralen gebührenfreien Hotline für Arbeitgeber 0800/4 55 55 20 Auskunft. cs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020