„Aggression, die es nicht geben dürfte“

Nachdem die Yavuz-Sultan-Selim-Moschee im Jungbusch nach einer Bombendrohung am Montagmorgen evakuiert werden musste, präsentiert sich das Leben um das muslimische Gotteshaus zwischen Normalität und Distanz. Trotz der sommerlichen Hitze, die sich auf die Moschee legt, herrscht rege Betriebsamkeit. Junge Männer gehen ein und aus, sprechen und lachen miteinander: Der Schreck, der keine 24 Stunden zuvor die Evakuierung des Gebäudes notwendig gemacht hatte, scheint verflogen.

Wer jedoch mit jenen ins Gespräch kommen will, die ihre Moschee noch tags zuvor aufgrund einer Drohmail bis in die Abendstunden hinein verlassen mussten, stößt auf verhaltene Reaktionen. Als sich ein Mitarbeiter dieser Zeitung mit Kamera und Notizblock als „MM“-Berichterstatter vorstellt, lehnen einige Männer das Gespräch ab. Ein Gemeindemitglied, das den Namen nicht nennen will, stellt ebenso freundlich wie verbindlich klar: „Hier sind gerade Menschen dabei, eine Aggression gegen uns zu verarbeiten, die es in Deutschland gar nicht mehr geben dürfte.“ Der MM-Mitarbeiter wird nun unmissverständlich dazu aufgefordert, keine weiteren Personen anzusprechen, oder Fotos vor beziehungsweise in der Moschee zu machen.

Lob für Polizeieinsatz

In einer Mitteilung äußerte sich gestern Mittag der Vorstand der Türkisch Islamischen Gemeinde Mannheim (DITIB) zu der Bombendrohung und lobt die gute Zusammenarbeit mit der Polizei. Die Beamten hätten den Einsatz „professionell und kultursensibel“ gemeistert. Die Androhung einer Straftat in Mannheim, die gleichzeitig auch in muslimischen Gemeinden anderer Städte eingegangen war, zeige „eine Realität von antimuslimischem Gedankengut, das sich, auch aufgrund von einseitigen Berichterstattungen über Muslime weiter ausbreitet“.

Die Polizei bekräftigte gestern in einer Pressemitteilung, dass zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden hätte. Die Ermittlungen haben die Staatsanwaltschaft Karlsruhe sowie die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Ob bereits Hinweise zum Absender der Drohmails vorliegen, gar eine heiße Spur verfolgt wird, dazu wollte sich ein Sprecher nicht äußern. mer/red

