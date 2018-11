Aggressive Autofahrer

Rücksichtlose Autofahrer haben sowohl in der Schwetzingerstadt als auch in Neuhermsheim Unfälle verursacht. Nach einem der beiden fahndet die Polizei noch, wie gestern mitgeteilt wurde.

Der Unbekannte war am Samstag gegen 14.30 Uhr mit seinem schwarzen Mini Cooper auf der Ludwigshafener Straße stadtauswärts unterwegs. In der Zufahrt zur B 38a in Richtung Feudenheim überholte er kurz vor der Verengung von zwei auf einen Fahrstreifen eine vorausfahrende 21-Jährige in ihrem Fiat. Dabei hupte er laut Polizei unentwegt. Wegen der aggressiven Fahrweise des Unbekannten musste die junge Frau stark abbremsen, geriet in Schleudern und stieß gegen die rechte Leitplanke. Der Verursacher fuhr weiter. Beschreiben konnte die 21-Jährige den Fahrer nicht, bekannt ist nur ein Teil des Kennzeichens: MA-XI. Es werden Zeugen gesucht: 0621/174 4 0 45.

Dagegen haben Zeugen das komplette Kennzeichen des Unfallverursachers in der Schwetzingerstadt notiert. Er war laut Polizei mit seinem Audi A4 am Samstag gegen 18.20 Uhr zu schnell in der Schwetzinger Straße unterwegs. Dabei wäre er beinahe mit einer Fußgängerin zusammengestoßen, wenn die 30-Jährige nicht zur Seite gesprungen wäre. Anschließend bog der Fahrer ungebremst in die Krappmühlstraße ab und stieß leicht mit einer vorausfahrenden Radfahrerin zusammen. Er fuhr anschließend erneut los und schob die Frau ein Stück nach vorne. Anschließend wendete er und fuhr in Richtung Schwetzinger Straße davon. Die Ermittlungen gegen den Audi-Fahrer wegen gefährlichen Eingriffs in den Verkehr, Nötigung und Unfallflucht laufen. pol/lok

