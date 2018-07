Aggressiver Gast greift Wirt an

Anzeige

Erst ist er auf einen Wirt, später auf Polizisten losgegangen: Ein 51-jähriger Mann hat in einer Gaststätte in der Neckarstadt randaliert. Er schlug in der Nacht auf Samstag dem Wirt mit der Faust auf die Schläfe, der erlitt eine Platzwunde und rief die Polizei. Als die Beamten in dem Lokal in der Gärtnerstraße eintrafen, wollte der 51-Jährige auch auf diese losgehen, wurde aber von seinen Begleitern abgehalten. Später versuchte er, die Einsatzkräfte zu schlagen, zudem bespuckte und beschimpfte er sie, teilte die Polizei gestern mit. Mit Hilfe weiterer Einsatzkräfte wurde er überwältigt und aufs Revier gebracht. Ein Alkoholtest ergab 1,6 Promille, gegen den 51-Jährigen wird wegen Angriffs auf Polizisten und Beleidigung ermittelt. bro/pol