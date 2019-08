Aids-Gala am Citybeach

Die Künstlerin Dolly Dornfelder führt durch den Abend. © Benefiz Rhein-Neckar

Mit dem Thema Aids beschäftigt sich das Regenbogenfest am Samstag, 3. August, am OEG Citybeach. Ab 14 Uhr gibt es dort ein vielfältiges Programm mit Musik, Moderation und Info-Ständen. Die Travestiekünstlerin Dolly Dornfelder (Bild) führt durch den Abend.

Es handelt sich um die fünfte Neuauflage der Veranstaltung, die 1988 von der Aidshilfe Mannheim/Ludwigshafen ins Leben gerufen wurde. Seit 2003 richtet der Verein Benefiz Rhein-Neckar das Regenbogenfest aus. „Das Showprogramm macht auf das ernste Thema aufmerksam, das in den letzten Jahren immer weniger Präsenz in der Öffentlichkeit fand“, so die Veranstalter.

Mit Spenden unterstützt der Verein zum einen die Präventionsarbeit, zum anderen die Versorgung und Betreuung von Menschen mit HIV und Aids in der Metropolregion Rhein-Neckar. tge

