Airbags aus Autos gestohlen

Gleich vier Mercedes-Benz-Fahrzeuge haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag in Käfertal und in der Neckarstadt-Ost aufgebrochen, um Airbags zu entwenden. Wie die Polizei mitteilte, waren ein Geländewagen Am Rebstock sowie drei A-Klasse-Pkw in Weyhl-, Zeller- und Käfertaler Straße aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter entwendeten jeweils den Lenkrad-Airbag. Bei dem in der Käfertaler Straße geparkten Fahrzeug wurden die Auto-Aufbrecher nach Angaben der Polizei vermutlich gestört, weshalb dort der Airbag nicht entfernt wurde. Hinweise erbittet das Polizeirevier Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/3 30 10. pol/lang

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.12.2018