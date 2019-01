Airbags aus Autos gestohlen

Aus zwei Autos haben bislang noch unbekannte Täter Airbags entwendet. Bei einem weiteren Vorfall sei es den Dieben nicht gelungen, heißt es im Polizeibericht von gestern. Alle drei Taten ereigneten sich zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr, im Stadtteil Käfertal – im Bäckerweg und in der Forster sowie der Neustadter Straße.

Die Täter gingen immer gleich vor: Sie schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in den Innenraum. Eventuell wurden die Täter bei ihrem Vorhaben im Bäckerweg gestört, so dass es sich dabei um versuchten Diebstahl handelt, wie es in der Polizeimeldung heißt. Die Ermittler gehen zudem davon aus, dass zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174 44 44 in Verbindung zu setzen. ena/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019