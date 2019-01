Airbags gestohlen

Erneut haben Unbekannte Airbags aus drei Mercedes gestohlen. Die Autos waren in der Mettlacher, Laubenheimer und in der Forster Straße (Käfertal) abgestellt. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatten die Täter am vergangenen Wochenende an den Fahrzeugen – zwei A-Klassen und ein GLC –, Scheiben eingeschlagen. Die Lenkrad-Airbags wurden anschließend fachmännisch ausgebaut, so die Polizei. Es sei davon auszugehen, dass ein Zusammenhang zu den Auto-Aufbrüchen der vergangenen Tage in Käfertal und der Neckarstadt (wir berichteten mehrfach) besteht. Der Tatzeitraum wird auf Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, eingegrenzt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann nicht beziffert werden. Jetzt suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise geben können: 0621/174-44 44. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019