Akademiekonzert geht in die siebte Runde

Anzeige

Im siebten Akademiekonzert entführt Dirigent Alexander Soddy das Publikum im Mozartsaal des Rosengartens auf eine musikalische Reise in die Moderne von Franz Schubert und Anton Webern. Zudem wird Brahms Doppelkonzert von den Geschwistern Christian (Violine, Bild) und Tanja Tetzlaff (Violoncello) aufgeführt. Die Konzerte finden am Montag, 4. Juni, und Dienstag, 5. Juni, um 20 Uhr statt. Für Dienstag verlost der „MM“dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Tel. 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Akademiekonzert“ sowie Name, Adresse und die Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. gbr