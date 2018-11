Akbulut fordert schärfere Strafen

Gökay Akbulut bezeichnet das Strafmaß für sexuelle Gewalt und Nötigung als „lächerlich gering“. Das sei beschämend, sagt die Mannheimer Bundestagsabgeordnete der Linkspartei in einer Pressemitteilung anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am Sonntag, 25. November. „Es wird höchste Zeit, dass sich hier etwas tut“, fordert Akbulut. In einem Appell wendet sie sich an alle Frauen: „Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass jede Form von Gewalt gegen Frauen gesellschaftliche und gesetzliche Ächtung erfährt.“ Laut Akbulut werde jeden Tag eine Frau in Deutschland Opfer einer versuchten oder vollendeten Tötung durch ihren Partner. In Mannheim habe es 2017 einen deutlichen Anstieg der Fälle häuslicher Gewalt auf derzeit rund 300 gegeben. red/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018