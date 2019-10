Akrobatik mit drei Kugeln

Fast senkrecht stößt Heinz-Walter Kohlmeier den Queue auf den Spielball – und das Kunststück nimmt seinen Lauf. Die Kugel mit dem roten Punkt rollt nicht etwa in gerader Linie über den blauen Billardtisch, sondern bewegt sich im Kreis fort. Sie stößt dabei die weiße Kugel zur Seite, umrundet das Hindernis, rollt zur gegenüberliegenden Bande und berührt dort noch die rote Kugel. Die schwierige Figur mit der Nummer 97 ist geschafft.

Artistique Billard heißt der Sport, dem Heinz-Walter Kohlmeier verfallen ist. Im Gegensatz zu anderen Billardvarianten sind hier nur drei Kugeln auf dem Tisch, die Bälle genannt werden. Löcher in den Ecken gibt es nicht. Das Ziel lautet, den Spielball so zu spielen, dass er die beiden anderen Kugeln berührt. Weil das alleine zu langweilig wäre, gibt es insgesamt 100 Figuren, bei denen Ausgangspunkt und Verlauf der Kugeln genau vorgegeben sind.

Das Wichtigste: Geduld

Kohlmeier steht an „seinem“ Tisch in den Räumen in der Casterfeldstraße, die die „Mannheimer Billardfreunde von 1947“ Anfang des Jahres bezogen haben. Vom 18. bis 20. Oktober werden sie hier einen deutschen Grand Prix in der Sportart ausrichten, die weltweit nur rund 250 Menschen betreiben. Kohlmeier ist eigenen Angaben zufolge der Einzige davon in Baden-Württemberg. Kontrahenten aus den Niederlanden, Ungarn und der Türkei werden in Mannheim erwartet. Und Gastgeber Kohlmeier hat ein Ziel: Er will beim Grand Prix so viele Punkte holen, dass er im November als einer von acht Spielern bei der Deutschen Meisterschaft in Bad Wildungen antreten kann.

Kohlmeier erzählt gerne von seiner Leidenschaft und ihren Anfängen. Er erinnert sich genau: 1976 war es, da entdeckte er in Lampertheim zum ersten Mal einen Artistique-Billard-Tisch. Kurz danach trat der vielfache deutsche Meister Gerd Tiedtke im „Aktuellen Sportstudio“ auf. Da war es auch um Heinz-Walter Kohlmeier geschehen. „Von der Sekunde an hat mich das Loch-Billard nicht mehr interessiert.“

Der Mannheimer muss nicht lange nachdenken, wenn er seine Erfolge aufzählen soll. Ein Mal war er seitdem Deutscher Vizemeister, sieben Mal holte er die Bronze-Medaille, außerdem hat er zwei internationale Grand Prix gewonnen. Was einen guten Artistique-Billard-Spieler ausmacht? Er braucht vor allem Geduld. „Manchmal muss ich 30, 40 Stöße machen und immer wieder experimentieren.“ Kleine weiße Markierungen auf dem Billardtisch legen für jede der insgesamt 100 Figuren den Punkt fest, auf dem die drei Kugeln liegen.

Auf einem Turnier muss jeder Spieler versuchen, die 100 Figuren erfolgreich zu spielen. Drei Versuche hat er pro Figur. Wem die meisten davon glücken, der hat gewonnen. Top-Spieler schaffen es auf 80 Prozent, Anfänger können froh sein, wenn sie zehn Prozent erreichen. Kohlmeier erreichte in seinen besten Zeiten 60 bis 65 Prozent.

Luftfeuchtigkeit hat Einfluss

Damit die Bälle so rollen, wie sie es bei den einzelnen Figuren sollen, ist viel Feinarbeit gefragt. Sogar die Luftfeuchtigkeit im Raum könne die Bahn der Kugel beeinflussen, sagt Kohlmeier. „Ein Millimeter kann von der Physik her alles entscheiden.“ Konzentration ist jedenfalls das A und O, der Spieler muss ganz bei sich und der Figur sein, die zu spielen ist – vor allem, wenn ihm nur noch ein letzter Versuch bleibt. „Wenn man darüber nachdenkt, was die Gegner schon alles geschafft haben, ist das fatal“, sagt Kohlmeier. Ohnehin gehe es bei den Turnieren freundschaftlich zu – kein Wunder, die Artistique-Gemeinde ist so klein, dass man sich kennt.

Kohlmeier ist inzwischen 65. Er hat gerade das hingelegt, was man im Sport gemeinhin ein Comeback nennt: Drei Jahre musste er wegen gesundheitlicher Probleme aussetzen. Seitdem hat er 25 Kilogramm abgenommen, geht mehrmals pro Woche ins Fitnessstudio und natürlich zum Trainieren in die Casterfeldstraße. „Zu den exotischsten Zeiten.“ Er klopft auf seine Brust. „Die Pumpe ist in Ordnung, und das Krafttraining hat mir so viel Power in den Körper gebracht, dass ich wieder an die Zeit von vor 20 Jahren anknüpfen will.“ Noch einmal Deutscher Meister werden, das wäre doch was, sagt er selbstbewusst. „Ich will es jetzt irgendwie noch mal wissen.“

