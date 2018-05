Akrobatik mit Leichtigkeit

Ein furioses Finale der „Artistika“ lieferten die „Pellegrini Brothers“ im Capitol mit waghalsigen Halte-Nummern. © Markus Mertens

Wenn der „Artistika“-Erfinder und Moderator Karim Habli im Capitol einen Abend ankündigt, der sich die Zeit nimmt, Akrobatik in all ihren Facetten zu einem greifbaren Fest der Körperkunst zu machen, hat er nicht zu viel versprochen. Denn in drei Stunden servieren die Artisten einem ausverkauften Haus nicht nur ein Schauspiel ihrer Fertigkeiten – ihnen gelingt das das auf tief eindrucksvolle

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3552 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.05.2018