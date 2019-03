Aktion animiert zum Plastikfasten

Seit Jahrhunderten schon folgt auf die Fasnachts- die Fastenzeit. Gefastet wird alles Mögliche – von Süßigkeiten bis hin zum Handy. Für viele ist die Fastenzeit auch eine Gelegenheit, Gewohnheiten aufzubrechen und zu hinterfragen. Das fällt mal mehr und mal weniger schwer – je nachdem, was gefastet wird. Die Klimaschutzagentur Mannheim ruft nun dazu auf, Plastik zu fasten. Was sicherlich zu den ambitionierteren Fastenzielen gehören dürfte.

„Von heute auf morgen auf Plastik zu verzichten, ist eine ziemliche Herausforderung“, schreiben die Klimaschützer in einer Pressemitteilung. Doch sei der Weg hin zu einem geringeren Plastikverbrauch auch in kleinen Schritten möglich. „Zum Bespiel mit dem Verzicht auf Einweg-To-Go-Becher.“ Dazu ruft die Klimaschutzagentur Mannheim mit der Aktion „40TageohneEinweg“ nun im Rahmen der „Bleib deinem Becher treu“-Kampagne auf. Los geht’s am Mittwoch, 6. März. Wer ab dann sein Getränk im Mehrweg- statt im Einwegbecher „to go“, also unterwegs, genießt, erhält einen Treuepunkt. Die Stempelkarten zur Aktion liegen bei allen teilnehmenden Partnern aus. Wer zehn Punkte gesammelt hat, kann an der Verlosung attraktiver Preise teilnehmen – und etwa ein Picknick im Luisenpark mit Mehrwegprodukten gewinnen. „Unser Planet erstickt in Plastikmüll. Geht es so weiter, ist 2050 mehr Plastik als Fisch im Meer. Es ist wichtig, dass etwas geschieht“, führt Agnes Schönfelder, Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur, an. Einwegverpackungen seien zwar praktisch und bequem. Beim Kaffee zum Mitnehmen könne jedoch problemlos auf Mehrweg umgestellt werden.

Abfallberge reduzieren

Die natürlichen Ressourcen schonen und durch Einwegbecher entstandene Abfallberge reduzieren: Mit diesen Zielen wurde die stadtweite Mehrwegbecherkampagne „Bleib deinem Becher treu!“ im März 2018 ins Leben gerufen. Zahlreiche Cafés und Bäckereien, Kioske und Tankstellen sowie Unternehmen und Schulen mit Kantinen haben sich dieser Idee angeschlossen. Dazu gehört auch die Familienbäckerei Zorn. Geschäftsleiterin Katrin Zorn betont: „Je mehr Verkaufsstellen dabei sind, desto verbraucherfreundlicher ist das System. Daher machen wir mit allen Filialen mit und bieten ab sofort auch den Tausch von leeren Bechern gegen Tauschmarken und umgekehrt an.“ Konkret bedeute das, dass Becher nach dem Gebrauch abgegeben werden können. Im Tausch erhält die Person eine Marke, die beim nächsten „To go“-Kauf gegen einen frisch gespülten Becher eingetauscht werden kann. Die gebrauchten Becher bleiben vor Ort, werden gereinigt und wieder eingesetzt.

Caroline Golly, Projektmanagerin bei der Klimaschutzagentur Mannheim, freut sich über die große Unterstützung seitens der Unternehmen: „Gemeinsam mit den Kampagnenpartnern möchten wir die Nutzung von Mehrwegbechern attraktiver und einfacher machen. Dieses Ziel greifen wir mit der Mitmachaktion zur Fastenzeit auf. Die 40 Tage bieten die Gelegenheit, sich etwas Neues, wie den Verzicht auf Einwegbecher, vorzunehmen.“ mics

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019