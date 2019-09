Aktionen auf Parkplätzen

Die Fressgasse beim World Park(ing) Dayvor zwei Jahren. © Tröster

Party statt Parken: Am Samstag setzen sich die Organisatoren des internationalen Kampagnentags Park(ing) Day in Mannheim und Heidelberg gemeinsam für die Umwandlung von Parkplätzen in kleine Parks und Aktionsstätten ein. In Mannheim werden von 11 bis 17 Uhr die Parkplätze der Fressgasse im Bereich von Q 1 bis Q 3 von verschiedenen Akteuren in temporäre Parks umgewandelt. In Heidelberg werden im Zeitraum von 9 bis 17 Uhr einige Stellplätze an acht über das Stadtgebiet verteilten Standorten in Begegnungsstätten und kleine Grünflächen am Straßenrand umgestaltet. Dieses Jahr setzen sich die Akteure des Park(ing) Day Mannheim aus einem breiten Bündnis aus Verbänden, Vereinen, Einzelhändlern sowie Parteien zusammen.

Gemeinsam wird in beiden Städten ein buntes Programm auf den temporär umgewidmeten Autostellplätzen geboten. Dies reicht vom Kinderschminken bis zum Kleinfeld-Tischtennisturnier und Fahrrad-Repair-Café. Für einen Tag werden so die vorhandenen Parkplätze in (Lebens-)Räume für Menschen umgewandelt. Hiermit wollen die Akteure in erster Linie auf die Platzverschwendung durch Parkplätze im urbanen Raum aufmerksam machen und ihre Vision einer menschengerechten Stadt zeigen. Zudem strebt das Bündnis aber auch das Voranbringen von autofreien Innenstädten an. red

Info: https://www.facebook.com/parkingdaymannheim

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019