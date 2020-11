Aktionen zur Weihnachtszeit in Mannheimer Innenstadt

Mannheim.Auch wenn die Mannheimer Weihnachtsmärkte in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden können, soll die Innenstadt in der Weihnachtszeit festlich erstrahlen. Wie die Stadt mitteilt, wird am Freitag, den 27. November um 17 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet.

Erstmalig startet die Beleuchtung in den Seitenstraßen der Planken dann Anfang kommender Woche. Die Illumination ist an zwanzig neuen Masten in den Seitenstraßen zwischen den Quadraten O7/P7 bis zu O2/P2 installiert. Auf den Kapuzinerplanken wird auch in diesem Jahr eine Lichtinstallation an den Bäumen realisiert.

Schaufensterwettbewerb mit Publikumspreis

In diesem Jahr wird es in den Mannheimer Quadraten außerdem erstmals den Schaufensterwettbewerb „Weihnachtszauber in Mannheim“ geben. 22 Geschäfte rund um die Planken haben sich angemeldet und werden ihre Schaufenster der Stadt zufolge "mit viel Liebe und Kreativität" dekorieren. Erkennungszeichen aller teilnehmenden Geschäfte ist ein roter Würfel mit dem Logo „Weihnachtszauber in Mannheim“, der von den Schülerinnen und Schülern des zweiten Lehrjahres der Fachrichtung „Gestalter für visuelles Marketing“ an der Heinrich-Lanz-Schule entworfen und hergestellt worden ist.

Eine Fachjury aus Vertretern von Handel, City-Werbegemeinschaft, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, der Heinrich-Lanz-Schule und dem "Mannheimer Morgen" wird die Schaufenster bis zum 10. Dezember begutachten und die Gewinner ermitteln. Neben den Preisen der Fachjury ist auch ein Publikumspreis ausgeschrieben. Kundinnen und Kunden sind eingeladen, sich am Schaufensterwettbewerb zu beteiligen und ihr „Lieblingsschaufenster“ auszuwählen. Abstimmungsbögen sind in allen teilnehmenden Geschäften erhältlich. Wer teilnimmt, kann auch etwas gewinnen: Die Abstimmungsbögen wandern in eine Lostrommel – für die Gewinner gibt es Einkaufsgutscheine, Gastronomiegutscheine sowie Sachpreise.

Nachhaltiger Strom für Beleuchtung

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV unterstützt die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt und stellt dafür nach Angaben der Stadt Mannheim kostenfrei zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen Strom zur Verfügung. Die Beleuchtung ist laut Mitteilung auf nachhaltige LED-Lampen umgestellt worden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020