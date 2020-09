Aktionsplan für mehr Klimaschutz

Radeln hilft der Umwelt – nicht nur bei Kidical-Mass-Demos. Dieter Leder

Der Kreisverband der Grünen hält an dem Ziel fest, dass Mannheim bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden soll. Das betonten sie bei ihrer Jahreshauptversammlung im Kulturhaus Käfertal. Die Stadt müsse ihren Anteil daran leisten, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Die dafür notwendigen Maßnahmen müssten „in einem verbindlichen und überprüfbaren Klimaaktionsplan“ festgelegt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Ziel bekräftigt habe im vergangen Jahr auch der Mannheimer Gemeinderat „in seiner Erklärung zur Bekämpfung der Klimakrise“. Aber „wann handeln wir endlich“, fragen die Grünen. Ende des Jahres laufe die Klimaschutzkonzeption 2020 aus, eine Fortschreibung sei dringend notwendig.

Mehr als 50 Personen hätten an der Hauptversammlung teilgenommen, so die Grünen in ihrer Mitteilung. Drei Stunden lang habe man unter der Moderation der Vorstandsmitglieder Marcel Lucas und Sophia Dittes im Plenum beraten, diskutiert und über Anträge abgestimmt. Der Vorstand stellte sein Konzept für den Landtagswahlkampf 2021 vor. Jeweils zwei Basismitglieder wurden für den Wahlkreis Nord und Süd in die Wahlkampfkommission gewählt.

Bettina Chlond neue Beisitzerin

Nachdem Beisitzerin Leoni Neubauer nach Tübigen umgezogen ist und damit ihren Platz im Vorstand aufgeben musste, wurde als Nachfolgerin Bettina Chlond gewählt. Die 25-Jährige promoviert aktuell im Bereich Umweltökonomik am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und kämpfe seit 2014 als aktives Mitglied in der Partei für die Umsetzung grüner Politik. Zuletzt habe sie sich im Koordinationsteam für den Klimabeschluss engagiert.

Die Mitglieder bestimmten je sechs Delegierte und Ersatzdelegierte für den Landesparteitag in Reutlingen und drei (plus Ersatz) für den digital stattfindenden Bundesparteitag. Weitere Infos zur Hauptversammlung: bit.ly/3iYRSwZ. bhr/red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020