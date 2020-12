Aktionsstand gegen Waffen

Mit einem Stand auf dem Paradeplatz beteiligt sich die Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) am Samstag, 5. Dezember, am Aktionstag der Initiative „Abrüsten statt aufrüsten“. Der Stand ist von 11 bis 14 Uhr aufgebaut, wie es in einer Mitteilung der DFG-VK heißt. Das Motto des Aktionstags: „Neue Entspannungspolitik jetzt!“.

Die DFG-VK fordert „eine neue Friedens- und Entspannungspolitik, ein System gemeinsamer Sicherheit und kontrollierter Abrüstung“. Der Rüstungsexport an Krisenregionen, an kriegsführende Staaten und an diktatorische oder autokratische Regime müsse schnellstmöglich beendet werden, so die DFG-VK. Die Bundeswehr dürfe außerdem nicht mit bewaffneten Drohnen ausgestattet werden. „Wir wollen ein atomwaffenfreies Deutschland und sprechen uns für eine weltweite Ächtung autonomer Waffensysteme aus.“

Mit ihrer Aktion will die DFG-VK nach eigenen Angaben auch deutlich machen, dass sie die von der Bundesregierung beschlossene Erhöhung der deutschen Rüstungsausgaben ablehnt. imo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020