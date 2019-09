Aktionstag gegen die Spielsucht

Mit dem bundesweiten Aktionstag gegen Glücksspielsucht wird jedes Jahr im September deutschlandweit auf das hohe Suchtpotenzial von Glücksspielen aufmerksam gemacht. In Deutschland sind circa 264 000 Menschen zwischen 16 und 65 Jahren glücksspielsüchtig. Rund 275 000 Menschen zeigen ein problematisches Glücksspielverhalten – dies entspricht ungefähr einem Prozent der erwachsenen Bevölkerung.

Wie in den vergangenen Jahren beteiligen sich der Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt sowie das Netzwerk für Suchtprävention und Suchthilfe der Stadt Mannheim rund um den Aktionstag am 25. September mit Präventionsangeboten. Besonders viel Aufmerksamkeit für das Thema erhoffen sich die Initiatoren durch eine Bäckertüten-Aktion. Bis Ende Oktober werden beim Einkauf in einzelnen Bäckereien sowie auf dem Wochenmarkt Tüten mit dem Slogan „Spielsucht? Kommt mir nicht in die Tüte“ an die Kunden ausgegeben.

„Gerne beteiligen wir uns als Stadt Mannheim auch in diesem Jahr an dem bundesweiten Aktionstag gegen Glücksspielsucht. Denn diese kann sich schnell zu einer ernsthaften Abhängigkeit entwickeln und ist damit die Sucht, die die Betroffenen und ihre Familien am schnellsten in materielle Existenzkrisen stürzen kann“, betont der Leiter des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt, Peter Schäfer.

Speziell für Schulen, Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Vereine wurden in Baden-Württemberg suchtpräventive Materialien zum Thema „Glücksspiel“ entwickelt. Sie können ausgeliehen werden. Kontakt: Timo Kläser, Tel.: 0621/293-93 39, E-Mail: timo.klaeser@mannheim.de.

Als Glücksspiele werden Spiele mit Geldeinsatz bezeichnet. Rund drei Viertel der 16- bis 70-Jährigen haben in einer Repräsentativbefragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Jahr 2017 angegeben, irgendwann im Leben schon einmal an einem Glücksspiel teilgenommen zu haben. Bei den männlichen Befragten sind es 77,8 Prozent, bei den weiblichen 72,7 Prozent. Gut vier Prozent der Befragten gaben an, mehr als 100 Euro monatlich für Glücksspiele auszugegeben. red

