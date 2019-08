Aktivisten wollen die Welt verbessern – mit Postkarten

Das Ziel ist, so viele Postkarten wie möglich zu sammeln. Adressiert sind sie an Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) oder an den Generalstaatsanwalt von Rio de Janeiro. Die Postkarten, auf der in Regenbogenfarben das Gesicht einer jungen schwarzen Frau prangt,

streckt Annette Hillerich immer wieder ihrem Gegenüber entgegen.

Kaum hat die Karte ihren Besitzer gewechselt, da startet das Amnesty- International-Mitglied einen sanften Überzeugungsversuch: „Die Frau auf der Postkarte, Marielle Franco, musste sterben. Weil sie sich für Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transsexuellen eingesetzt hat.“ Jetzt solle der Mord an der brasilianischen bisexuellen Anwältin aufgeklärt werden, so Hillerich – und jede Unterschrift kann dabei helfen. Die Idee dahinter: Eine Welle der Solidarität in Form von Tausenden Postkarten, adressiert an den Generalstaatsanwalt, soll Druck ausüben. „Wir haben direkt unterschrieben. Es kann nicht sein, dass jemand ermordet wird, weil er sich für unsere Rechte einsetzt“, finden die Studentinnen Lisa und Carla. Das Paar hat nach der Parade des Christopher Street Days (CSD) zielgerichtet den Stand der Menschenrechtsorganisation im Ehrenhof des Schlosses angesteuert. Die Frauen sind überzeugt: Solche Vorfälle brauchen Unterstützung.

Unzählige Fälle weltweit

„Beim CSD interessieren sich sehr viele für unsere Arbeit und wollen helfen. Ihnen ist klar, dass andere in manchen Ländern wegen ihrer sexuellen Orientierung im Gefängnis landen“, weiß Hillerich. Seit vielen Jahren kämpft sie mit einer Handvoll Mannheimern in der Ortsgruppe ehrenamtlich für Menschenrechte. Was sie genau antreibt, sich für politische Gefangene in fremden Ländern einzusetzen, wird deutlich, wenn man mit denjenigen spricht, die von der Kraft der Postkarte überzeugt sind.

„Ich wusste vorher nicht, wie viele Missstände es auf der Welt wirklich gibt. Mit jedem Fall lerne ich was dazu“, räumt Evelyn Stromann ein, die gerade zum Schichtwechsel an den Stand herangeeilt kommt. Die 27-Jährige ist seit 2018 Mitglied. Manche Kritik kann sie nicht nachvollziehen. „Oft heißt es: Das bringt doch nichts, kümmert euch um wichtige Dinge. Aber das tun wir doch. Was gibt es Wichtigeres, als sich für Menschenrechte einzusetzen?“, wundert sich die Kulturwissenschaftlerin. Zustimmung erntet sie von Mitstreiterin Florentine Günter, die neben ihr eine Postkarte mit der Aufschrift „Intergeschlechtliche Kinder schützen!“ verteilt.

Die ist adressiert an die Bundesjustizministerin und fordert ein Verbot von Operationen an solchen Kindern. In Deutschland werden bis heute Babys mit unterschiedlichen Geschlechtsmerkmalen zu Jungen oder Mädchen operiert, um sie zu „normalisieren.“„Dass sie kein Mitspracherecht haben, hat nichts mit Gesundheit zu tun“, sagt die Medizinstudentin, die sich für mehr Ethik in ihrem Beruf einsetzt. Die Postkarten sind vorgeschrieben, nur Name und Unterschrift müssen ausgefüllt werden, um sie abzuschicken. Ob die Mitglieder zufrieden sind mit ihrem Einsatz? Die Bilanz des Tages: 120 Karten für den Fall Franco, 85 für intersexuelle Kinder, die bald in den Briefkästen der Adressaten landen. „Ein ordentliches Ergebnis für Mannheim“, freut sich Hillerich.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.08.2019