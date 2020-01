Aktuelle Daten online abrufbar

In Mannheim gibt es derzeit zwei offizielle Messstellen der Landesanstalt für Umwelt (LUBW), an denen die Stickoxid-Belastung der Luft überwacht wird. Am Kurpfalzkreisel (Friedrichsring/U 2) sowie am Krähenflügel (Memeler Straße/Am Steinweg) werden kontinuierliche Messungen mit digitalen Geräten vorgenommen. Die Messwerte sind zeitnah online abrufbar. Die Spitzenwerte dürfen höchstens 18 Mal im Jahr und auch nur kurzzeitig mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft betragen. Der Jahresmittelwert darf 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nicht übersteigen. Ein Mikrogramm entspricht einem Millionstel Gramm. Die aktuellen Luftmessdaten der Landesanstalt für Umwelt kann man online einsehen. lang

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.01.2020