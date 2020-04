Aktuelle Infos zu Corona im E-Book

Noch immer ist die Nachrichtenlage rund um die Corona-Pandemie unübersichtlich. Täglich werden neue Forschungsergebnisse in Umlauf gebracht, die unter Umständen unseren Alltag massiv beeinflussen können. Der Mannheimer Mediziner Siegfried Stoll hat nun ein E-Book veröffentlicht, in dem der Wissensstand zu Covid-19 möglichst aktuell wiedergegeben wird.

Ständige Aktualisierung

Damit macht sich der 58 Jahre alte Arzt eine Eigenschaft zunutze, die nur digitale Bücher, also E-Books, bieten. „Das Buch wird ständig von mir auf Basis der neuesten Erkenntnisse aktualisiert. Auf diese Weise ist der Leser auf dem neuesten Stand“, fügt Stoll hinzu. Vertrieben wird das über 60 Kapitel umfassende Buch mit dem Titel „Coronavirus: Schutz braucht Wissen“ im Internet über Tolino Media. Bei der Plattform deutscher Buchhändler können Autoren ihre eigenen Werke veröffentlichen. Der Arzt und Wissenschaftler hat eigenen Angaben zufolge am Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in der Grundlagenforschung gearbeitet. Außerdem war er in der medizinisch-wissenschaftlichen Betreuung von Patienten, Ärzten und Apothekern eines Pharmaunternehmens tätig. Zwar sei er nicht aktiv an der Forschung zum neuen Coronavirus beteiligt, betont Stoll (Bild). Allerdings stehe er regelmäßig mit Kollegen aus der Forschung in Kontakt und bleibe so als Autor auf dem neuesten Stand. In dem Buch setzt er sich unter anderem mit der Gefährdung durch das Virus im Alltag auseinander. Dabei greift er etwa das Thema „Gesichtsmasken ja oder nein?“ sowie Fragen rund um die rechtliche Situation und zum Infektionsrisiko durch Haustiere auf.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.04.2020