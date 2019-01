Aktuelle Trends auf dem Reisemarkt in der Maimarkthalle

Vom 4. bis 6. Januar versetzt der 25. Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz seine Besucher täglich von 10 bis 18 Uhr mit vielfältigen Angeboten für die schönste Zeit im Jahr in Urlaubslaune. In der Maimarkthalle kann man sich über Ziele in aller Welt wie etwa die Südseeinsel Bora Bora (Bild), Neuigkeiten und Trends informieren, Messeschnäppchen ergattern und gleich buchen. Für den Reisemarkt in der Maimarkthalle verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Reisemarkt“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. (has)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.01.2019