Alarm während der Feier

Allerdings sei die Mannheimer Feuerwehr gerade „bis an die Grenzen gefordert“ gewesen, wies Kommandant Karl-Heinz Gremm auf die Folgen der Gewitter hin. 450 Unwettereinsätze gab es in den vergangenen zehn Tagen – bei einem Jahresschnitt von 4000 Einsätzen. „Wir haben es gemeistert, aber das ist alles andere als selbstverständlich“, so Gremm. Möglich sei das auch nur dank der Freiwilligen Feuerwehr.

Sie werde fälschlicherweise oft nur als Verein wahrgenommen, „aber sie ist eine gesetzlich geforderte Institution, auch wenn sie sich zudem bürgerschaftlich in den Vororten engagiert“. Ehrenamtliche wie Berufsfeuerwehrleute leisteten „einen außergewöhnlichen Einsatz, 365 Tage sind sie 24 Stunden zur Stelle, wenn man sie braucht“, betonte er. „Ich bin stolz auf Euch und Euer Engagement!“ wandte er sich an die Jubilare, ehe er mit Christian Specht und Karl F. Mayer, dem Vorsitzenden des Stadtfeuerwehrverbandes, die Auszeichnungen übergab und jeden persönlich würdigte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.06.2018