Alboga rätselt über seine Wahl-Abfuhr

Bekir Alboga. © Tröster

Für den früheren Mannheimer Bekir Alboga wird es nun doch nichts mit einer Laufbahn als Parlamentarier in der Türkei. „Ich weiß nicht, woran es lag.“ So kommentierte der ehemalige Generalsekretär der Religionsbehörde Ditib am Montag auf Anfrage dieser Zeitung seine Nicht-Berücksichtigung bei der Kandidatenaufstellung in der Türkei. Bis 17 Uhr am Montag mussten bei der Wahlkommission in der

...

Sie sehen 23% der insgesamt 1749 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.05.2018