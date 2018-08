Aleviten schließen sich Forum an

Das Mannheimer Forum der Religionen wächst: Neues Mitglied ist die Alevitische Gemeinde. Als Bündnis für ein friedliches Mit- und Füreinander in der Quadratestadt haben Vertreter der bisherigen Mitgliedsgemeinschaften und die Alevitische Gemeinde in diesen Tagen die Aufnahmeerklärung offiziell unterzeichnet.

Damit erweitert sich der Sprecherkreis des Forums der Religionen von vier auf fünf Personen: neben Ralph Hartmann (Evangelische Kirche), Karl Jung (Katholische Kirche), Talat Kamran (Muslime) und Majid Khoshlessan (Jüdische Gemeinde) wird bis 9. Oktober die Alevitische Gemeinde ebenfalls eine Person für diese Rolle benennen.

„Kirchenstraße“ im Herbst 2019

Die Aufnahme fand während des Sommertreffens des Forums der Religionen in den Räumen der Alevitischen Gemeinde statt und wurde von einem religiösen Impuls zum Alevitentum durch Vorstandsmitglied Burcak Tuncel-Tülek eingeleitet. „Das ist eine Bereicherung für das Forum der Religionen“, sagte der evangelische Dekan Ralph Hartmann. „Das Alevitentum versteht sich als eigenständige Religion mit vielfältigen Bezügen zum Islam und einer starken Ausrichtung auf das Thema Bildung.“ Enge Beziehungen zwischen dem Mannheimer Forum und der Alevitischen Gemeinde bestehen bereits seit vielen Jahren, daher ist sich Hartmann sicher: „Zusammen mit ihren Mitgliedern werden wir das freundschaftliche Miteinander der Religionen in dieser Stadt weiter fördern und pflegen.“

Als sichtbares Zeichen des Miteinanders und ganz im Sinne des aktiven interreligiösen Dialogs lädt das nun um ein weiteres Mitglied reichere Mannheimer Forum am 25. September 2019 zur fünften „Meile der Religionen“ ein. Die Veranstaltung beginnt, wie schon 2007, 2009, 2013 und 2016, um 18 Uhr mit einem interreligiösen Gebet zur Eröffnung auf dem Marktplatz. Anschließend bitten die Religionsgemeinschaften an reich gedeckte Tische entlang der alten „Kirchenstraße“ quer durch die Innenstadt. Außerdem schaffen sie damit aktiv Raum für religionsübergreifende Gespräche und Begegnungen. Den Abschluss bildet um 20.30 Uhr ein gemeinsames Dankgebet auf dem Marktplatz.

Hintergrund: Im „Forum der Religionen Mannheim“ arbeiten seit vielen Jahren Verantwortliche der christlichen Kirchen, der Moscheegemeinden und der jüdischen Gemeinde und jetzt auch der Alevitischen Gemeinde zusammen. Gemeinsam zeigen sie unter anderem bei der „Meile der Religionen“, dass sie sich durch Abraham als Stammvater verbunden wissen und alle sinnstiftend, integrativ und kulturell im Leben der Stadt wirken. Was sie in ihrem Handeln verbindet, ist der Glaube an den einen Gott und den ständigen Auftrag, Frieden und Versöhnung zu stiften. schu/dv

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018