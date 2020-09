Alkohol-Abgabe im Mannheimer Jungbusch an Wochenenden eingeschränkt

Mannheim.Die Abgabe von alkoholischen Getränken an Wochenenden soll im Mannheimer Stadtteil Jungbusch zeitweise vorerst eingeschränkt werden. Das geht aus einem Facebook-Post des soziokulturellen Zentrums „Kulturbücken Jungbusch“ hervor, dem ein Schreiben der Stadt vorliegt.

Dieser Allgemeinverfügung nach hat die Verwaltung entschieden, dass die Abgabe von Alkohol außerhalb des konzessierten Bereichs an Wochenenden verboten ist. Das bedeutet, dass Alkohol nicht zum Verzehr auf der Straße herausgegeben werden darf. Genehmigte Außengastronomie ist davon nicht betroffen.

Die Regel soll an Freitagen und Samstagen zwischen 22 Uhr und 6 Uhr des Folgetages gelten. Das Verbot ist zunächst bis zum 4. Oktober 2020 befristet.

Laut Hermann Rütermann von den Kulturbrücken ging das Schreiben der Stadt an Gastronomen und Kioske im Jungbusch raus. Die Polizei wollte sich zur Maßnahme der Stadt vorerst nicht äußern. Aus dem Rathaus hieß es am Abend, Details sollen am Freitag bekannt gegeben werden.

Jungusch entwickelt sich zur "Partyzone"

Der Jungbusch hat sich in der Corona-Krise zu einem Treffpunkt vor allem von jungen Menschen entwickelt. Anwohner klagen über einen hohen Lärmpegel und Vermüllung im Stadtteil. In den ARD-Tagesthemen lief gerade erst ein Beitrag über die „Partyzone“ (wir berichteten).

In der Spitze hielten sich im Bereich um den Quartiersplatz bis zu 700 Personen auf, heißt es im Schreiben der Stadt. Nicht wenige Personen verfügten wegen starker Alkoholisierung über ein deutlich erhöhtes Agressionspotenzial und beachteten nicht unbedingt mehr die nötigen Verhaltensweisen, um die Verbreitung des Coronavirus einzuschränken.

„An Wochenenden kam es regelmäßig zu massiven Gewaltdelikten, Widerstandshandlungen sowie tätlichen Angriffen gegen Polizeibeamte“, schreibt die Verwaltung. Die überwiegende Mehrzahl der Personen bringe keine eigenen alkoholischen Getränke „im relevanten Umfang mit“. Vielmehr würden die Getränke in der Regel vor Ort gekauft. Dem will die Stadt an Wochenenden nun Einhalt gebieten.